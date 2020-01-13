Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

"Ben hep hip hop'tım"

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BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 6 bin TL, 100 dolar, ruhsatsız tüfek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.O., O.K., E.K., G.K ve Y.D çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.



BARTIN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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