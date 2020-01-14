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‘Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ alanındaki fırsatlar konuşuldu

İHA

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'nde Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bugünü ve geleceği konuşuldu.

‘Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ alanındaki fırsatlar konuşuldu

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’nde Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bugünü ve geleceği konuşuldu.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahfuz Elmastaş, “Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Gelecek Perspektifi ve Fırsatlar” başlıklı bir konferans verdi.
Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Ucun Özel, “En temel önceliğimiz olan öğrencilerimizi donanımlı bireyler olarak mezun etmek hedefiyle, alanında yetkin kişilerle bir araya getiriyoruz. Rekabet gücümüzü arttıracak fikirleri tartışarak, bir gelecek perspektifi sunmaya gayret gösteriyoruz. Kariyer Günlerinde konuklarımızın sağladığı tecrübe aktarımının öğrencilerimizde bir iz bıraktığına şahit olmak ise bizlere oldukça mutluluk vermektedir” dedi.
Ardından geçilen konferansta konuşan Prof. Dr. Elmastaş, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Tıp tarihiyle ilgili bilgiler aktaran Elmastaş, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Eski çağlardan günümüze kadar insanları hastalıklardan korumak ve hastalıkları tedavi edebilmek için doğal bitkiler, hayvansal maddeler, şifalı sular, madenler ile dinsel görünümlü tedavi uygulamaları gibi farklı birçok yöntem kullanmıştır. Gözlem ve denemeyanılma yoluyla elde edilen bu bilgiler yüzyıllarca birikerek kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır” diye konuştu.
Prof. Dr. Elmastaş, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin gittikçe daha popüler olduğunun da altını çizerek, “Günümüzde bu tedavi yöntemleri gittikçe popüler bir uygulama alanı bulma yönünde ilerlemektedir. Bu noktada başta öğrencilerimiz olmak üzere girişimcilerimizin de dikkatini çekmeye devam etmektedir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında Türkiye’de 12 bin bitki bulunmakta ve bunlardan 3 bin 700’ünü endemik türler oluşturmaktadır. Bu bitkilerin insanlığın hizmetine uygun bir şekilde sunulması ve ekonomimize kazandırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Elmastaş, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri”, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Etik Kurulu” ve “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Fırsatlar” başlıklarında bilgiler de verdi.
Etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Gök, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

BARTIN

14 Ocak 2020 Salı

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