Rektör Uzun, Türkiye Maarif Vakfı İşbirliği İstişare toplantısına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye Maarif Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen ''Paydaş Kamu Kurumları ve Üniversiteler ile İşbirliği İstişare Toplantısına'' katıldı.

Toplantı Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün açılış konuşması ile başladı. İstişare toplantısında Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli “İş Birlikleri” konulu sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, yurt içi ve yurt dışında yürütülen her türlü eğitim faaliyeti ve bilimsel çalışmalarda ortak hareket edilmesi, her türlü bilgibelge paylaşımı, müfredat materyal temini, yurtdışında bulunan üniversiteler ile ortak programlar, yurtiçi ve yurtdışındaki personel için eğitim çalışmalarına katkı sağlamak gibi konular konuşuldu.

Gerçekleştirilen toplantının önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde iş birliğine olan gereksinim de bir o kadar önem kazanmaktadır. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı ile yükseköğretim kurumlarımız arasındaki ortaklık önemli bir vizyon oluşturmaktadır. Bizler de üniversite olarak, bilimsel ve insan kaynağı değişimi anlamında etkileşimin yüksek seviyelere çıkma doğrultusunda gösterdiğimiz gayretleri bu şekilde sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle düzenlenen toplantıyı oldukça verimli bulduğumu belirtmek istiyorum. Emeği geçen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’e, Vakıf üyelerimize ve çok değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Program Prof. Dr. Akgün’ün başkanlığındaki İstişare Oturumunun ardından sona erdi.

