Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu

Bartın Valisi Sinan Güner, Arıt bölgesi köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Ak Parti İl Başkanı Turan Kalaycı, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, Bedaş İşletme Müdürü Ali Fuat Aslan, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, DSİ 233. Şube Müdürü Sancar Biçer, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık hazır bulundu. Arıt Köy Muhtarlarıyla bir yılın değerlendirildiği toplantıda Vali Güner, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurumlar tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.

BARTIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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