Bartın’dan İdlib’e yardım eli Yardım kampanyasına destekler çığ gibi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın’dan İdlib’e yardım eli Yardım kampanyasına destekler çığ gibi

İHA

Bartın'da Gençlik Merkezi tarafından Suriye'nin İdlip kentinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı, destekler çığ gibi geldi.

Bartın’dan İdlib’e yardım eli Yardım kampanyasına destekler çığ gibi

Bartın’da Gençlik Merkezi tarafından Suriye’nin İdlip kentinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı, destekler çığ gibi geldi.
Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin de dahil olduğu kampanyaya kısa sürede destekler çığ gibi geldi. 20 Ocak’a kadar sürdürülecek yardım kampanyasında ulaştırılan malzemeler Gençlik Merkezi Gönüllüsü gençler tarafından
yoğun mesai harcanarak kolileniyor.
Yetişkin ve çocuk kıyafetleri, bot, ayakkabı, atkı, bere ve oyuncakların yer aldığı yardım malzemeleri Şanlıurfa Gençlik Merkezine gönderilecek. Malzemeler daha sonra İdlib’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kampanyaya gelen talepten oldukça memnun olduklarını belirten Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, “Bu Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir kampanyaydı. Talepli olan gençlik merkezlerimiz İdlib’e giyim yardımı özellikle de çocuk giyimi üzerine bot, kışlık bot anlamında yardım kampanyası başlattı. Bizim ilimizde de biz bunun ev sahipliğini yaptık. Gerek gönüllü gençlerimiz gerekse halkımız, gerekse STK’lardan bize aşırı bir talep oldu. İdlib’e göndermek istedikleri yardımları bize getirdiler. Bizde şu anda gençlerimiz bunların tasnifini yapıyor. Çocuk, bayan ve erkek giyim olarak ayırdılar. Bunları koliliyoruz. Ayın 20’sinde nasip olursa Şanlıurfa Gençlik Merkezine göndererek İdlib’teki kardeşlerimize bu malzemeleri ulaştırmayı düşünüyoruz.” dedi.

BARTIN

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı
Özel ekip çalıştı, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Özel ekip çalıştı, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak ...
Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı
YEREL HABERLER Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı
Karnesinde düşük not görünce ağladı
YEREL HABERLER Karnesinde düşük not görünce ağladı
Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X