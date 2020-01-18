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Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı

İHA

Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde "Bartın İlinde Üretilen Balın Kalite ve Standardizasyonu Ön Fizibilite Çalışması" sonuç toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı

Bartın’da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde “Bartın İlinde Üretilen Balın Kalite ve Standardizasyonu Ön Fizibilite Çalışması” sonuç toplantısı gerçekleştirildi.
Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında, Valilik 12 Divan Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşat Aslan, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü O.Bahadır Kalecik ve arı yetiştiricileri birliği üreticileri katıldı.
Vali Güner programda yaptığı konuşmasında; “Bartın denilince akla denizi, yemyeşil doğası ile ormanları, tarihi yapıları ve şelaleleri gelmektedir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın asıl amacı da bu etkenleri kullanabilmek ve aktif hale getirip değerlendirmeye çalışmaktadır. Orman mevcudiyeti eskiden beri yapılmakta olan orman üretiminin dışında daha verimli kullanılması önemlidir. Bunun için defne, ıhlamur, kestane ve kestane balı bu bölgede markalaşmıştır. Bölgenin gelirini arttırmak ve marka haline gelmesi için yatırımlar yapıldı. Arı yetiştiricilerine canlı popülasyonu ve arıların kış mevsimini rahat atlatabilmeleri için katkılarımız oldu. Biliyorsunuz ki ilimizde çıkardığımız 74 proje kapsamında bal üretimi de vardır. Bu kapsamda hocalarımız araştırmalar, ziyaretler, birtakım teknik çalışmalar yaptılar. Bakka, TSO Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Bartın Arıcılar Birliği, Amasra Belediyesi ve Üniversitemiz birlikte bir çalışma içine girdiler ve sonucunda bu raporlar ortaya çıktı. Artık bundan sonra gelirin yükselmesi ve kaliteye bağlı olarak fiyatların artması ve Bartın ilinin bu alanda marka olarak piyasada belirleyici olması hayata geçirilecektir. Şimdi bir laboratuvar açıp üretilen balların kalite ve saflık derecelendirmesi yapılarak marka değer ve sertifika çalışmalarına başlanacaktır. Bunun artık bir coğrafi bir simge olması yönünde çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Buradan ismini saydığım ve sayamadığım bütün katılımcılara ve destekçilere BAKKA’ya bütün iş ortaklarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum.”dedi.
Toplantıda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Haşim Altınözlü ile Deta Danışmanlık Firması Yönetim Danışmanı Mustafa Oğuz tarafından Bartın İlinde Üretilen Balın Kalite ve Standardizasyonu Ön Fizibilite Çalışmasına ilişkin sunum yapıldı.
Bartın’daki Arıcılık Sektörünün mevcut durumunu, üretilen balın mahiyetini ve kalitesini analiz eden, yine sektöre, coğrafi işaret alma, kooperatifleşme, ürünleri ticarileştirme ve pazarlama hususlarında yol gösterici olan çalışma yaklaşık 6 ay sürdü. Çalışmada Sektöre yönelik SWOT ve RWOT analizleri gerçekleştirildi, ballı bitkilerin dağılım haritaları oluşturuldu. Yine Bartın’dan seçilen 50 farklı noktadan toplanan bal numunelerinin polen ve kimyasal analizleri yapıldı. Sonuçlar Bartın’dan alınan numunelerin büyük bir kısmındaki kestane poleni için dominantlık oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu, tüm balların diastaz açısından, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğunu gösterdi.

BARTIN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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