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Kurumsal akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Bartın Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal değerlendirme süreçlerinde yeni yaklaşımlar ve hayata geçirilecek uygulamalar konusunda bölüm başkanları ve birim yöneticileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kurumsal akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bartın Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal değerlendirme süreçlerinde yeni yaklaşımlar ve hayata geçirilecek uygulamalar konusunda bölüm başkanları ve birim yöneticileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanacak olan 'Kurumsal Akreditasyon' ve kurumsal hazırlıklar konusunda bölüm başkanları ve birim yöneticileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.
Toplantıda Bartın Üniversitesi tarafından Kurumsal Akreditasyon hazırlıklarında yapılacak çalışmaların, bölüm, akademik ve idari birimlere kalite güvencesine yönelik çalışmaların değerlendirilerek verilecek “Kalite yıldızım” karnesinin, kalite güvencesi çalışmalarında dikkate alınması gereken etik davranış, tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, iş birliğine açıklık, rehberlik, yenilikçilik ve saygı değerlerinin önemine vurgu yapıldı.
Yazıcı, “Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında mezun veren yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme sürecini tamamlayarak 20152019 yılları arasındaki tüm çalışmaları kapsayan “Genel Değerlendirme Raporu”nu yayımlayarak ilk 5 yıllık PUKÖ (PlanlaUygulaKontrol EtÖnlem Al) çevrimini kapatmıştır. 2020 yılı itibariyle YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal değerlendirme süreçlerinde yeni yaklaşımlar ve uygulamalar hayata geçirilecektir. Yeni dönem ile ‘Dış Değerlendirme Programı’ kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilerek izlemedeğerlendirme yapılacak ve 2020 yılında ilk defa 20 pilot yükseköğretim kurumu Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilecektir” ifadelerini kullandı.
Toplantı Bartın Üniversitesi’nin iç ve dış değerlendirme raporları ile birlikte kurumsal akreditasyon ölçütleri çerçevesinde özgün, yenilikçi ve etik değerleri dikkate alan sürekli iyileşme çerçevesinde bireylerin evrensel yeterliklere ulaşmasına katkı sağlayan çalışmalar yapmamız gerektiği konusunda görüş alışverişi bulunulmasının ardından sona erdi.

BARTIN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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