Yamaçtan kopan kaya yola düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yamaçtan kopan kaya yola düştü

DHA

BARTIN´ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kısmen kapanan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

BARTIN´ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kısmen kapanan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.
Amasra'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın-Amasra yolu üzerindeki Ahatlar köyü mevkiinde ilçe ile ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yağmur medeniyle toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu kapattı. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Amasra Belediyesi iş makineleriyle yola düşen kaya parçası ile toprak yığını temizlendi. 

BARTIN

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurumsal akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kurumsal akreditasyon bilgilendirme toplantısı ...
Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bartın balı ön fizibilitesi sonuç toplantısı yapıldı
Bartın’dan İdlib’e yardım eli Yardım kampanyasına destekler çığ gibi
YEREL HABERLER Bartın’dan İdlib’e yardım eli Yardım kampanyasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X