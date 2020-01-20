Yamaçtan kopan kaya yola düştü

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BARTIN´ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kısmen kapanan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Amasra'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın-Amasra yolu üzerindeki Ahatlar köyü mevkiinde ilçe ile ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yağmur medeniyle toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu kapattı. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Amasra Belediyesi iş makineleriyle yola düşen kaya parçası ile toprak yığını temizlendi.



BARTIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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