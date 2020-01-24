Bartın Üniversitesinden tarihi hamle

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Bartın Üniversitesi ihtisaslaşmaya hak kazandı.

Yeni YÖK anlayışının büyük önem verdiği ‘Bölgesel Kalkınma ve Odaklı Misyon Farklılaşması’ projesi kapsamında Bartın Üniversitesi ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konulu başvurusu yapılan incelemeler sonucunda kabul edildi. Aralarında Artvin Çoruh Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi‘nin de bulunduğu ihtisaslaşmaya hak kazanan üniversiteler YÖK’te yapılan toplantıda kamuoyuna tanıtıldı.

YÖK’te yapılan toplantıya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörleri, projeye yeni seçilen 5 üniversitenin rektörleri ile bulundukları ilin valileri ve sanayi ve ticaret odaları başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 2015 yılında uygulamaya koydukları ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’nin Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olduğunu ifade ederek öneminden bahsetti.

Söz konusu projenin ‘birlikte çalışma, birlikte hareket etme’ projesi olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, bu çalışmaların sadece ekonomik faktörler üzerinden olmadığını, aynı zamanda hükümet politikaları, bölgesel ve yerel örgütler, kamunun sağladığı danışmanlık hizmetleri, bölgenin büyüme dinamiklerinin desteklenmesi, kamu finansal desteği gibi diğer birçok faktörün göz önüne alınarak yürütüldüğünü söyledi. Saraç, “Üniversitelerin yerel düzeydeki yapacağı araştırmaları ve bunların sonuçlarını ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşarak araştırma çıktılarının üretime dönüştürülmesi oldukça önemli bir husustur. Üniversiteler ve bölgesel kalkınma ajansları arasında kurulacak sağlık bir iletişim ağı sayesinde projenin beklenen gücü üst düzeye çıkacaktır. Henüz 45 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye'nin geleceği için umutluyuz.”



“Üniversitemiz ile bir kez daha gurur duyduk”

Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşması hakkındaki düşüncelerini aktaran Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik olarak Bartın Üniversitesine geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman destek olacaklarını ifade etti. Vali Güner, “Bugün Bartın Üniversitesi ile bir kez daha gurur duyduk. Bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran ve çalışmalarını buna göre yürüten üniversitemiz önemli bir gelişme kaydederek ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandı. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli ticari hamleleri arasında yer alan ‘Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi’ üzerine çalışmalarını yoğunlaştıracak Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda kendinden söz ettirirken aynı zamanda ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. Ben buradan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’u kutluyor, bu önemli gelişmenin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



“Bugün Üniversitemiz adına önemli bir gün”

‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşması hakkında görüşlerini aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi olarak önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Rektör Uzun, “Yıldan yıla yükseliş trendi devam eden üniversitemizin ihtisaslaşma başvurusunu kabul edilmesini büyük bir mutluluk ile karşılıyoruz. 2017 yılından itibaren sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde bölgemizin potansiyelinin yapımı devam etmekte olan ülkemizin ilk mega endüstri bölgesi ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ ile ortaya çıkacağı sonucuna vardık. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2019 yılında hazırlanan bir raporda, bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler arasında “Lojistik Köy”, “Lojistik için Yazılım” ve “Akıllı Sistemler” belirtilmiştir. Üniversitemizin var olan potansiyelinin de bu alanlar ile örtüştüğüne kani olduktan sonra YÖK’e yapılacak başvuru için çalışmalara başladık. Öğretim üyelerimizin üstün gayretleri ve konuyu sahiplenmeleri neticesinde çok verimli çalışma ortamı yakaladık ve başvuru dosyamızı hazırladık” dedi.



“Uzun bir hazırlık süreci geçirdik”

Süreç hakkında da bilgiler veren Rektör Uzun, “İhtisaslaşma çalışmalarımız ilk olarak 2017 yılından itibaren başladı diyebiliriz. Bölgenin potansiyelini keşfetmeye başlamamız ile birlikte bazı alanlara ağırlık vermeye başladık. İlk olarak YÖK’ün başlattığı 100/2000 Doktora Bursu projesi kapsamında “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” alanında lisansüstü eğitim vermeye başladık. Akabinde 2018 yılında Mühendislik Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği ile ElektrikElektronik Mühendisliği bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, 2019 yılında ise Fen Fakültesi bünyesinde Matematik ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerini açtık. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açmış olduğumuz bölümler genel itibariyle ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda alanında uzman akademik insan gücünün ortaya çıkmasını sağladı. Uzun soluklu bir planlama ve adım adım ilerlememiz sayesinde bugünkü neticeyi elde ettik” dedi.



“Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz”

Yaşadığımız bölgeye değer katmayı amaçladıklarını belirten Rektör Uzun, tüm paydaşlara teşekkür etti. Rektör Uzun, “İhtisaslaşma başvurumuzun kabul edilmesi bir sonucu değil, başlangıcı temsil etmektedir. Artık daha fazla çalışacağız ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz. Her ne kadar omuzlarımızdaki yük artmış olsa da nitelikli ve öğrenmeyi öğrenmiş akademik kadromuz ile önemli çıktılar elde edeceğiz. İhtisaslaşma sürecimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve yüreklendiren YÖK Başkanımız M. A. Yekta Saraç’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyelerine, Bartın Valimiz Sinan Güner’e, Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş’a, Karabük Valimiz Fuat Gürel’e, Bartın Milletvekillerimiz Yılmaz Tunç, Aysu Bankoğlu ve bölgemizin milletvekillerine, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın ve bölge belediye başkanlarımıza, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Üyesi Üniversite Rektörlerine, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık ile birlikte Bölge TSO’larına, bölgemizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BARTIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:34

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