Irmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı

BARTIN'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz B. (45), dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerince kurturılan Cengiz B., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Cengiz B. dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten Bartın Irmağı'nın yatağına yuvarlandı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ırmağın kenarına inip, Cengiz B.'yi yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Cengiz B. tedaviye alındı.



BARTIN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.