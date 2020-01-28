Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Bartın’da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Kaza, BartınKarabük yolunda meydana geldi. 67 AAP 791 plakalı kamyoneti ile Karabük’ten Bartın istikametine doğru ilerleyen Onur C. (35) Yenihan mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak taklalar atan kamyonette Onur C. Ve araçta bulunan S.C. (34) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BARTIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:00

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AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

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