Engelli vatandaştan depremzedeler için duygulandıran yardım

Bartın Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Malzemeler tıra yüklendiği sırada alana çocuk eşyaları getiren engelli bir kadın duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda toplanan yardımlar tıra yüklendi. Yardımların yüklenmesi sırasında alana gelen zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar (35), deprem bölgesinde çocuklar için hazırladığı kıyafetleri yetkililere teslim etti. Duygusal anların yaşandığı teslimatta Gürpınar’ın verdiği yardım malzemeleri ismini taşıyan koliye konuldu. Vakıf personeline sarılarak ağlayan engelli kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

BARTIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

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