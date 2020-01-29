Hafif ticari aracın çarptığı engelli kişi öldü

BARTIN'da, yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Arıt köyünden Aydınlar köyüne giden H.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na çarptı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çavuşoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma, sürücü H.B.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.



BARTIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:31

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