Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın’da ticari araç sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın merkeze bağlı Aydınlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (48) idaresindeki 34 KSP 09 plakalı araç, Arıt köyünden Aydınlar köyü istikametine giderken yaya olarak evine giden Latif Çavuşoğlu’na çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

BARTIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:31

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