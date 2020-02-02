Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

DHA

BOLU'da, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı. 

BOLU'da, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı. 
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6´ncı grubun 16´ncı haftasında Göynük Belediyespor bugün Bartın Atatürk Şehir Stadyumunda Bartınspor ile karşılaştı. Takımını yalnız bırakmayan Bolu´nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın maç öncesinde takımının ısınma hareketlerini izledi. Sonrasında soyunma odasına giden Ayşe Aydın, futbolcularına moral verdi. Bartınspor Kulübü Başkanı Ahmet Bayrak, tribünde yan yana oturduğu Ayşe Aydın'a çiçek verdi. Maç başlamadan önce İstiklal marşının okunması sırasında Ayşe Aydın'ın gözlerinden yaşlar aktı.
Maçın başlamasıyla birlikte büyük heyecan yaşayan Ayşe Aydın zaman zaman ayağa kalkarak ve alkışlayarak takımına destek verdi. Maçın ilk yarısının 38´inci dakikasında Bartınspor´lu oyuncu Mustafa Tan´ın attığı golle Bartınspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca Bartınspor kendi sahasında Göynük Belediyespor´u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kulüp Başkanı Ayşe Aydın ayağa kalkarak, büyük heyecan yaşadı.
İlk kez bir maçı izlerken heyecanlandığını belirten Ayşe Aydın, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Güzel bir oyundu. İlk yarıdaki uzatmalarda bir pozisyon kaçırdık. Ne yapalım hayırlısı olsun sonuç bu şekilde oldu. İnşallah önümüzdeki maçların daha iyi geçeceğini umut ediyorum. Tabi zaman zaman maç esnasında ayağa kalktım, benim için sporcularım çok kıymetli, onlara bir şey olacak diye ayağa kalktım. Bayanlarımıza bir çağrım olacak. Onları da bütün maçlarda desteklerini bekliyoruz. Arkamızda ne kadar bayan olursa, daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık tribünlerde bayanlara ihtiyacımız var. Daha saygın bir izleyici olması gerekiyor. Mutlaka bayanların desteklerini bekliyoruz" dedi.

BARTIN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi ile PTT arasında indirim protokolü
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi ile PTT arasında indirim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X