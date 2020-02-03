Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu

-Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın haftayı yenilgi ile kapattılar.

Kayserispor Galatasaray'a 4-1 mağlup olurken, Bolu'da 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı grubun 16'ncı haftasında Göynük Belediyespor, dün Bartın Atatürk Şehir Stadyumu'nda Bartınspor ile karşılaştı. Takımını yalnız bırakmayan Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, maç öncesinde takımının ısınma hareketlerini izledi. Sonrasında soyunma odasına giden Ayşe Aydın, futbolcularına moral verdi. Bartınspor Kulübü Başkanı Ahmet Bayrak, tribünde yan yana oturduğu Ayşe Aydın'a çiçek verdi. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Ayşe Aydın'ın gözlerinden yaşlar aktı.

Maçın başlamasıyla birlikte büyük heyecan yaşayan Ayşe Aydın zaman zaman ayağa kalkarak ve alkışlayarak takımına destek verdi. Maçın ilk yarısının 38'inci dakikasında Bartınsporlu oyuncu Mustafa Tan'ın attığı golle Bartınspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca Bartınspor kendi sahasında Göynük Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kulüp Başkanı Ayşe Aydın ayağa kalkarak, büyük heyecan yaşadı.

İlk kez bir maçı izlerken heyecanlandığını belirten Ayşe Aydın, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Güzel bir maç oldu. İlk yarıdaki uzatmalarda bir pozisyon kaçırdık. Ne yapalım hayırlısı olsun, sonuç bu şekilde oldu. İnşallah önümüzdeki maçların daha iyi geçeceğini umut ediyorum. Tabi zaman zaman maç esnasında ayağa kalktım, benim için sporcularım çok kıymetli, onlara bir şey olacak diye ayağa kalktım. Kadınlarımıza da bir çağrım olacak. Onların da bütün maçlarda desteklerini bekliyoruz. Arkamızda ne kadar kadın olursa, daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık tribünlerde kadınlara ihtiyacımız var. Daha saygın bir izleyici olması gerekiyor. Mutlaka kadınların desteklerini bekliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayşe Aydın'ın ısınırken, takımı izlemesi

-Maç öncesi Aydın ile röp.

-Soyunma odasında Aydın'ın konuşması

-Bartınspor kulüp Başkanının çiçek vermesi

-Ayşe Aydın'ın maçtaki heyecanlı anları

-Maçtan detay

-Maç sonunda Ayşe Aydın ile röp.



BARTIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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