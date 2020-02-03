Mizgin Ay, 25 yıldır ulaşılamayan Türkiye rekorunu kırdı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1995 yılından bu yana geçilemeyen 60 metre U23 rekorunu kırdı.

İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay’dan Türkiye rekoru geldi. 60 metre büyük kadınlarda yarışan Mizgin, bu yılki ilk yarışında 7.37’lik en iyi derecesini 7.32’ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Bu dalda eski U23 rekoru, 1995’te Aksel Gürcan tarafından 7.45’lik dereceyle kayda geçmişti.

Başarılı sporcu Mizgin Ay’ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz başarılarını katlayarak arttırmaya devam ediyor. Bu öğrencilerimizden sadece biri olan Mizgin Ay ise hem ulusal hem de uluslararası başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Geçtiğimiz yıl kendi rekorunu egale etmeyi başaran öğrencimiz Mizgin Ay, bu yıla 25 yıllık 60 metre U23 rekorunu kırarak iyi bir başlangıç yaptı. Dünya şampiyonu öğrencimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bu düşüncelerle desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Bölgesel iş birliğimizin sağlanması ve teşviklerinden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

BARTIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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