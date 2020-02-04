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Bartın´da sağanak taşkına yol açtı

DHA

BARTIN´da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Arıt Deresi taştı, bazı köprüler su altında kaldı.

BARTIN´da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Arıt Deresi taştı, bazı köprüler su altında kaldı.
Kentte dün gece etkili olan sağanak ardından Arıt köyünde su taşkınları yaşandı. Özel İdare, AFAD ve jandarma ekipleri, metrekareye 46,6 kilogram yağışın düştüğü bölgeye giderek, gereken önlemleri aldı. Yağış sonrasında Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş Fırınlı ve Sipahiler köyüne giden köprüler sur altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.
Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan Piknik Alanı da su altında kaldı. Piknik alanı, girişine şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı. Ayrıca Bartın Karabük-Bartın Ulus´tan gelen sular Kirazlı köprü barajındaki debiyi yükselmesi nedeniyle baraj kapakları açıldı.
Ulus ilçesinde dün gece metrekareye 34 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinden geçen Uluçay Deresi'nde su yükseldi. Alpı Deresi üzerinde bulunan Ulus Belediyesi'ne ait atık su terfi istasyonu sular altında kalıp, zarar gördü. Derenin yan kenarlarında bulunan istinat duvarının 60 metrelik bölümü çöktü. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, zarar gören terfi istasyonunda ve yıkılan istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Yüksek bölgelerde bulunan karlarda yağmurla birlikte eriyerek, ilçemizin içinden geçen derenin yükselmesin neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle belediyeye ait atık su terfi istasyonuna su girdi. Yine dere kenarındaki istinat duvarının 60 metrelik bölümü zarar gördü. Çok ciddi yağış aldık, hakikaten korktuk. Ucuz atlattık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

BARTIN

04 Şubat 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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