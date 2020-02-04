Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te

İHA

Bartın Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5'te yer alarak, teknik destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te

Bartın Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5’te yer alarak, teknik destek almaya hak kazandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilen başvurular sonuçlandı. Yapılan değerlendirmelerde Bartın Üniversitesi, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5’te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63’ü üniversite 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Üniversitesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurtdışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden faydalanabilecek.
“Enerji verimliliği önceliklerimiz arasında yer alıyor”
Cumhurbaşkanlığı’nın 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde ‘Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu’ konusu ele alındığını hatırlatan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan, “Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle genel itibariyle kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufunun beklenmektedir. Biz de bu genelgenin gerekliliklerini yerine getirmek için daha önce sürdürdüğümüz politikaları yeniden gözden geçirerek, çalışmalarımızı hızlandırdık. Böylece enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak üzerimize düşeni yerine getirme konusunda attığımız kararlı adımlardan kısa sürede sonuçlar almaya başladık. Üniversite olarak bir yandan aldığımız tedbirlerle israfı en aza indirmenin diğer yandan ise verdiğimiz eğitimlerle var olan farkındalığı daha da arttırma gayretinde olduk. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da büyük destekleriyle ulaştığımız nokta itibariyle YEVDES kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda ilk 5’te yer almaktan ve teknik noktada desteklenecek kurumlardan biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız” dedi.
“Hedefimiz, enerji verimliliğini artırmak, sera gazı salınımını azaltmak”
Üniversite bünyesinde adeta bir seferberlik halinde enerji verimliliği konusunda büyük hassasiyet gösterildiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise yapılan çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Bartın Üniversitesi ailesi enerji talebindeki hızlı artışın bilincinde olarak, bulunduğu mekânlarda verimlilik ile birlikte tasarrufu önceliyor. Bu doğrultuda AB’nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasının sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz” diye konuştu.
“Büyüyen üniversitemizde, kişi başı tüketim azalıyor”
Bartın Üniversitesinde son iki yılda önemli ölçüde tasarruf sağlandığını da vurgulayan Rektör Uzun, “Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan’ın başkanlığında sürdürülen enerji tasarrufu çalışmaları ve verilen eğitimler sonucunda kayda değer neticeler elde ettik. Büyüyen fiziki yapımız ve artan personel sayımız ele alındığında 20172019 yılları arasında kişi başına düşen doğalgaz tüketimi yüzde 33, kişi başına düşen elektrik tüketimi ise yüzde 11 azalma göstermektedir. Bu neticelerin gelecek yıllarda da devam etmesi en önemli temennilerimiz arasındadır. İnanıyorum ki öğrencilerimize verilecek eğitimler ile enerji tasarrufu konusunda farkındalık artacak ve buna bağlı enerji tüketimi azalacaktır. Eşsiz bir doğaya sahip olduğumuz Bartın’da doğaya olan minnetimizi göstermek ve borcumuzu ödemek için sıfır atık ve enerji tasarrufu çalışmalarımız hiç durmaksızın devam edecektir” ifadelerini kullandı.

BARTIN

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın´da sağanak taşkına yol açtı
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak taşkına yol açtı
Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma’ toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma’ toplantısı ...
Mizgin Ay’dan bir rekor daha
YEREL HABERLER Mizgin Ay’dan bir rekor daha
Mizgin Ay, 25 yıldır ulaşılamayan Türkiye rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Mizgin Ay, 25 yıldır ulaşılamayan Türkiye rekorunu ...
Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu
YEREL HABERLER Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu
Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı
YEREL HABERLER Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X