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Bartın Üniversitesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı

İHA

Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde başarıyla yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' ile 2019 yılında 47 ton 126 kilogram atık toplanarak, 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı ve önemli miktarda tasarruf sağlandı.

Bartın Üniversitesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde başarıyla yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 2019 yılında 47 ton 126 kilogram atık toplanarak, 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı ve önemli miktarda tasarruf sağlandı.
Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ başarıyla sürdürülüyor. Kaynağından ayrıştırılarak yerleşkelere kurulan atık toplama merkezlerinde toplanan kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılı boyunca 23 ton 518 kilogram kâğıt, 17 ton 182 kilogram plastik, 5 bin 962 kilogram cam ve 464 kilogram metal olmak üzere toplamda 47 ton 126 kilogram atık geri dönüşüme gönderildi. Böylece ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5 bin 90 kilogram sera gazı salınımının önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 196 bin 180 kilowatt enerji, 280 varil petrol, 7 kilogram hammadde tasarrufu sağlanırken, 108 metreküp ise depolama alanı kazandırıldı.

Projenin kapsamı sürdürülebilir şekilde genişletiliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nin daha etkili uygulanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan başkanlığında periyotlar halinde toplantılar gerçekleştiriliyor. Toplantılarda, ‘Sıfır Atık Projesi’ ile planlanan uygulamalar gözden geçirilip, sonuçları ortaya konularak daha etkili hale getirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuluyor. Ayrıca, üniversitenin su, doğalgaz ve elektrik giderleriyle ilgili veriler ortaya konularak, bu doğrultuda yapılabilecek tasarrufun önemine vurgu yapılıyor.

“Sıfır Atık Projesiyle daha yeşil ve temiz bir dünya için gayret ediyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kısa zaman çevreyi koruma anlamında önemli bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Rektör Uzun, “Sıfır Atık Projesi kapsamlı bir çevre hareketi olarak, kısa zamanda tüm Türkiye’yi saran bir hareket olmuştur. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan harekete katılarak, kısa zamanda tüm birimlerimizde ciddi bir başarıya ulaştık. Gelecek nesillerin bir emaneti olan çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için önemli geri kazanımlar elde ederek, ülkemizin gelişimine değer kattığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle projeye kapsamında büyük hassasiyet gösteren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum” dedi.
Bartın Üniversitesinin yeşil kampüs anlayışıyla öğrencilerine doğa ile iç içe bir ortam sunulduğuna da değinen Rektör Uzun, ekolojik dengeyi ön plana alarak önemli bir tasarruf sağladıklarını da sözlerine ekledi.

BARTIN

04 Şubat 2020 Salı

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