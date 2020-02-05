Bartın Üniversitesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın Üniversitesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı

İHA

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Felsefe Doktora Programı" açıldı.

Bartın Üniversitesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı.
Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.
Önümüzdeki akademik yıl ilk öğrencilerini alacak programın hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen Ülkemizin doktoralı insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde iç ve dış paydaşların katılımı ile 20192023 Stratejik Planının hazırlandığı ve konulan hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığının altını çizerek, “Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizden biri de lisansüstü program sayımızı arttırmak ve Ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve eğitimöğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ile akademisyenler yetiştirerek, bilim dünyasına değer katıyoruz. Bu düşüncelerle, Felsefe Doktora Programının hayırlı olmasını diliyorum. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte politikalar belirleyen, bunu uygulamaya koyan ve yenilikçi girişimleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerimize de destekleri için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BARTIN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beslenme dostu okullara belgeleri verildi
YEREL HABERLER Beslenme dostu okullara belgeleri verildi
Bartın'da ev yangını
YEREL HABERLER Bartın'da ev yangını
Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar ...
Bartın Üniversitesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ...
Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu
İremsu´nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı
YEREL HABERLER İremsu´nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı
Bartın´da sağanak taşkına yol açtı
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak taşkına yol açtı
Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji ...
Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma’ toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma’ toplantısı ...
Mizgin Ay’dan bir rekor daha
YEREL HABERLER Mizgin Ay’dan bir rekor daha
Mizgin Ay, 25 yıldır ulaşılamayan Türkiye rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Mizgin Ay, 25 yıldır ulaşılamayan Türkiye rekorunu ...
Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu
YEREL HABERLER Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X