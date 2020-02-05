Bartın Üniversitesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açıldı.

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.

Önümüzdeki akademik yıl ilk öğrencilerini alacak programın hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen Ülkemizin doktoralı insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde iç ve dış paydaşların katılımı ile 20192023 Stratejik Planının hazırlandığı ve konulan hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığının altını çizerek, “Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizden biri de lisansüstü program sayımızı arttırmak ve Ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve eğitimöğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ile akademisyenler yetiştirerek, bilim dünyasına değer katıyoruz. Bu düşüncelerle, Felsefe Doktora Programının hayırlı olmasını diliyorum. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte politikalar belirleyen, bunu uygulamaya koyan ve yenilikçi girişimleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerimize de destekleri için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BARTIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:25

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