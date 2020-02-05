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Beslenme dostu okullara belgeleri verildi

İHA

Bartın'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak İş Birliği Protokulü" ve "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında belge teslim töreni düzenlendi.

Beslenme dostu okullara belgeleri verildi

Bartın’da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak İş Birliği Protokulü" ve "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında belge teslim töreni düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda düzenlenen programa Bartın Valisi Sinan Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol ile Okul Müdürleri katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından "Beyaz Bayrak İş Birliği Protokulü" ve "Beslenme Dostu Okullar Programı" hakkında yapılan sunumla başlayan program İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun konuşması ile devam etti. Çandıroğlu yaptığı konuşmada toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, obezite ve kronik hastalıklardan korunmanın önemi konusunda Bartın’daki tüm okulların beyaz bayrak ve beslenme dostu okul olabilmelerinin önemini vurguladı.
"Okullarda eğitim derslerden ibaret değildir"
Vali Güner ise programda yaptığı konuşmasında, okullardaki eğitiminin sadece belli bir yaş grubuna belli bir program dahilinde verilen derslerden ibaret olmadığını, okul öncesi eğitimin 3 yaşından itibaren başladığını, erken yaşlarda çocukların okullardaki akademik anlamda eğitimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Çocukların iyi bir öğretmen, iyi bir doktor, iyi bir mühendis olabileceklerini kaydeden Vali Güner, ancak beslenme hatalarından dolayı genç yaşlarda metobolik hastalıklara yakalanan bireylerin ömür boyu bütün hayatını etkileyebilecek sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelebileceklerini kaydetti. Vali Güner, okullarda gerekli hijyenik şartların oluşturulmasını, iyileştirilmesini, öğrencilere doğru temizlik ve beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasını, hareketli yaşamın benimsenmesini, obeziteden korunmayı ve sonuç olarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu programları çok önemsediğini belirterek, "Başarılı nesiller yetiştirmenin yanı sıra sağlıklı bir ömür yaşamaları için katkı sağlayalım."dedi.
Törende 20182019 eğitimöğretim yılı döneminde yapılan denetimler sonucunda Beyaz Bayrak Sertifikası almaya yeni hak kazanan 5 okula ve Beyaz Bayrak Sertifikası yenilenen 28 okula, Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya yeni hak kazanan 10 okula ve sertifikası yenilenen 10 okula sertifikaları törenle verildi.

BARTIN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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