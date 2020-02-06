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Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için ‘Uyum Etkinliği’ düzenlendi

İHA

Bartın Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 'Uyum Etkinliği' gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için ‘Uyum Etkinliği’ düzenlendi

Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘Uyum Etkinliği’ gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, gerçekleştirdiği etkinliklerle yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ‘Uyum Etkinliği’ ile öğrencilerin çevreye ve üniversiteye uyumlarının kolaylaştırılması hedeflenirken öğrencilerin görüşleri de alınıyor.
Üniversite ve şehir hakkında bilgiler veriliyor
Binlerce kilometre uzaklıktan Bartın Üniversitesi’ni tercih ederek öğrenimlerine devam eden öğrencilere, uyum etkinliklerinde Bartın ve üniversite hakkında bilgiler verildi. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef tarafından yapılan bilgilendirmede, üniversite ve şehir özelinde öğrencilere sunulan fırsatlardan bahsedildi.
Eğitimöğretim süreçleri ve sunulan olanaklar anlatıldı
Etkinlik kapsamında, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nden İsa Güneşli ve Murat Sakar ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan Kadir Gül öğrencilere oturma izni, sağlık sigortası işlemleri ve bölümleri, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı uzaktan eğitim sistemini ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Safinur Coşkunsu ise Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’ni (UBYS) sistemini tanıttılar.
Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ülkü Özgüven kütüphane çalışma prensipleriyle birlikte basılı ile elektronik kaynaklardan yararlanma süreçleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Psikolog Şenay Çakır da sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmeler yaptılar.
“Uluslararası öğrenci sayısı 4 kattan fazla arttı”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 20162017 akademik yılında 18 ülkeden 253 uluslararası öğrencisi olan Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci sayısı bin 80’e ülke çeşitliliği ise 57’ye ulaştığını söyledi.
Öğrencilerini her şeyin üzerinde tutan ve bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak destekleyen bir üniversite olduklarını belirten Rektör Uzun, “Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 3 farklı kıtadan ve 57 farklı ülkeden öğrencisi bulunan Üniversitemizi, sayısı 17 bini aşan büyük bir aile olarak görüyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bin 80’e ulaşan uluslararası öğrencilerimizi de ‘yabancı’, ya da ‘misafir’ olarak değil ‘ev sahibi’ olarak görüyor ve kendilerinin gelişimi için Üniversite olarak her türlü desteği veriyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda, Üniversitemizin tüm personeli ile birlikte hem bir birey olarak tek tek hem de kurum olarak ufkumuzu geliştiriyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, sadece derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamımızda alanında yetkin akademik kadromuzun desteğiyle nitelikli bireyler olarak ülkelerine dönecek, bilimin ve erdemin ışığıyla insanlığı aydınlatacaklardır” dedi.

BARTIN

06 Şubat 2020 Perşembe

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