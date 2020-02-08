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Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası başladı

DHA

-TÜRKİYE Güreş Federasyonu Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası heyecanı Bartın'da başladı.

-TÜRKİYE Güreş Federasyonu Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası heyecanı Bartın'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güreş Federasyonu'nun organize ettiği ve 2 gün sürecek Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenleniyor.
Aydın, Sivas ve Bartın´da eş zamanlı olarak başlayan şampiyonada 17 ilden 201 sporcu mücadele ediyor. Bartın´daki şampiyona geçen aylarda vefat eden Bartın Güreş İl Temsilcisi Rafet Soyal anısına düzenlen müsabakalara katılım yoğun oldu.
Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Ömertepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ilden 201 güreşçinin katılıyor. Şampiyona eş zamanlı olarak Aydın, Sivas olmak üzere 3 bölgede ve yaklaşık bin sporcu gruplarda mücadele ediyor. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak ve kardeşlerimizi kampa alarak Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlayacağız" dedi.
Güreş Federasyonu'nun son yıllarda en başarılı federasyonlardan biri olduğunu ve şu anda güreşte bütün kategorilerde yükselişte olduklarını dile getiren Yılmaz, "A milli Takımımız bugün yola çıktı. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar, daha sonra da olimpiyat kota müsabakalarında yarışacaklar. Güreşte zirvedeyiz, bu çıtayı düşürmemek adına elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Seyircilerden görüntü
-Güreşçilerden görüntü
-Genel Sekreter Tahir Yılmaz ile röp.

BARTIN

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
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  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:42
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