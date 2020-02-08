Bartın’da ölü yunus balığı sahile vurdu

Bartın İnkumu Sahili'nde yaklaşık 1,5 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu.

Edinilen bilgiler göre, İnkumu Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sahilde ölü yunus görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından sahile gelen Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri yunusun üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerce yapılan incelemede kafa bölgesinde delikler ve yaraların bulunduğu yunusun balıkçı ağına takılarak öldüğü ve gebe olduğu belirlendi. Ekiplerce alınan yunus incelenmek üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

BARTIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:21

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.