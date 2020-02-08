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Bartın'da 28 köy yolu kardan kapandı

DHA

BARTIN'da, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı, 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

BARTIN'da, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı, 28 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kent merkezinde gece başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa Beldesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Ulus'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santime ulaştı. Ulus ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı´nda kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu.
Karayolları ekipleri, BartınZonguldak, BartınKarabük, BartınAmasra, Kumluca, Hasankadı ve BartınKastamonu yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı yoğun buzlanma olduğunu belirten yetkililer, zincir ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyardı. 
Bartın´a bağlı Karşıyaka Esenler köyünde oturan Nebahat Demirtürk, şiddetli ağrıları nedeniyle 112 ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri kapalı olan köy yolunun açılması için Bartın İl Özel İdareden yardım istedi. Ekipler köyün yolunu açarak, Demirtürk'ü hastaneye kaldırdı.

BARTIN

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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