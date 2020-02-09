Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Kent merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağışın etkisin arttırdığı kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Kent genelinde 30 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü´ne bağlı 50 ekip, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı en çok çocukları mutlu etti. Çocuklar kar topu oynayıp, mahalle aralarında dik yamaçlarda kaydı. 3 yıl sonra kar ile buluşan vatandaşlar kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.



BARTIN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.