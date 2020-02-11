418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar

- BARTIN'da, 100 liranın üzerinde telefon faturası olanların ödemesini yapıp, bu kişilere ulaştıktan sonra yanlışlıkla ödediklerini belirterek, verdikleri hesaba para yatırılmasının ardından kendi ödemelerinin iptalini sağlayan çete çökertildi. 418 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 8 kişi, yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon faturası üzerinden dolandırıcılık yapanları takibe aldı. 100 liranın üzerinde telefon faturası olanları tespit eden çetenin, bunları ödedikten sonra sahiplerini arayarak, kendilerinin üniversite öğrencisi oldukları, yanlışlıkla faturayı ödedikleri yalanını söyleyip, verdikleri banka hesabına paranın yatırılmasını sağladıkları sonra da kendilerinin yatırdıkları faturanın iptalini sağlayarak, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 418 kişiyi aynı yöntemle dolandırarak, 150 bin lira elde ettikleri iddia edilen 8 kişi, Ankara, Samsun, Kayseri ve Çorum´da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.T., B.A.Y., G.Y., S.K., B.Ö., O.S., V.S. ve F.Ö., Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. F.Ö., emniyet müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 7 kişi ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. V.S., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.A.Y., G.Y ve O.S. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakılırken, M.Ç.T., B.Ö. ve S.K. de tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.