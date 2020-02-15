Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN´da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında BartınKarabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Köksal Ersin (33) yönetimindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) yönetimindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil'e haber verdi. Kazada Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.