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Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Hasan Engin, Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Hasan Engin, Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Hasan Engin, Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya almayı başardı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Hasan Engin, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönüyor. Antalya’da düzenlenen müsabakalarda 85 kiloda yarışan genç sporcu Hasan Engin, böylece Büyükler Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

“Bartın Üniversitesi sporcularıyla da gururlandırıyor”
Yeni bir başarıyı daha imza atarak herkesi gururlandıran Hasan Engin’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Geride bıraktığımız yılda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında Bartın Üniversitesi’ni 57 madalya ile zirveye taşıyan milli sporcular 2020 yılında da gururlandırmaya devam ediyor. Bartın Üniversitesi, 2020 yılına girmemiz ile birlikte sporcuları Rabia Elik, Sabri Mert Mülhim, Şennur Demir, Mizgin Ay, Ayşegül Çakın, Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda 20 altın ve 3 bronz madalyayı hanesine ekledi. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay ise 1995 ve 1984’den bu yana geçilemeyen iki rekoru kırmayı başardı. Son olarak Hasan Engin de Büyükler Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Hasan Engin ile birlikte bize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” dedi.

“Başarı hiçbir zaman kolay elde edilmiyor”
Elde edilen başarıların bütüncül aklın bir sonucu olarak büyük gayretlerin sonucunda elde edildiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılarda bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Bu düşüncülerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olan ve destekleriyle geleceğe olan yürüyüşümüze katkı sunan Valimiz Sayın Sinan Güner’e, Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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