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Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı

İHA

Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay, 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 60 metrede 7.38’lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay, İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda ikinci oldu. Elemelerde serisini birinci olarak tamamlayan milli atlet Mizgin Ay, 7 sporcunun yarıştığı 60 metre kadınlarda 7.38’lik derecesiyle gümüş madalya aldı.
Başarılı milli sporcu Mizgin Ay’ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin rekortmen sporcularından biri olan üniversitemiz öğrencisi, milli gururumuz Mizgin Ay, başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla örnek olan genç sporcumuz, 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. İnanıyorum ki Mizgin Ay, olimpiyatlara da katılmayı başararak, aldığı derecelerle ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu düşüncelerle Türk Sporuna ve sporcularımıza verdiği büyük destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Üniversitemize olan yakın ilgileri ve her daim iyi dilekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm çalışmalarımızda olduğu gibi sportif faaliyetlerimizde de desteklerini esirgemeyen Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde kamu kurum ve kuruluşlardan tüm yöneticilerimize ve siyasi parti temsilcilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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