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Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz, Avrupa üçüncüsü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 70 kiloda bronz madalya almayı başardı.
İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz bronz madalya kazandı. Serbest stil 70 kiloda ülkemizi temsil eden başarılı sporcu, repesaj maçında Makedon Fati Vejseli'yi 91 yenerek bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.
Üçüncülük maçında Gürcistanlı rakibi Mirza Skhulukhia’yı 71 yenmeyi başaran Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz, böylece Avrupa üçüncüsü oldu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılı sporcu Yavuz’u tebrik ederek, “Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle gururlandırmaya devam ediyor. Üniversite öğrenimlerinin yanında yoğun bir kamp dönemi geçiren başarılı sporcular, gösterdikleri gayretin meyvelerini alıyorlar. Başarının tesadüf olmadığını kanıtlayan öğrencilerimiz hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli işler yapıyorlar. Bu noktada Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Güreş Milli Takımımızın serbest stildeki ikinci madalyasını almayı başaran öğrencimiz Haydar Yavuz’u gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek, bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza da müteşekkirim. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

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