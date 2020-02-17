‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’ başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’ başvuruları başladı

İHA

Bartın Üniversitesi'nin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 67 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı.

Bartın Üniversitesi’nin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 67 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilecek ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’ başvuruları başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 67 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’ başvuruları başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle oluşturulan ve işveren ile iş arayanları bir araya getirecek ‘Yetenek Kapısı’ internet adresi üzerinden yapılan başvurular için Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, “https://www.yetenekkapisi.org/login” adresi ile yayına alınan ‘Yetenek Kapısı’ adlı platformun hem öğrenciler hem de mezunlar için önemli bir fırsat olduğu belirtilerek, ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda yer alabilmek için ‘Yetenek Kapısı’na giriş yapılması gerektiği hatırlatıldı.
Platform hakkında bilgilerin verildiği açıklamada, “Yetenek Kapısı” platformu, ulaşılabilir ve kolay kullanımı ile önemli avantajlar sağlıyor. İş arayanlar için firmalar tarafından personel alımı ve iş ilanları yayınlanacak, iş arayanlar uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılacaklar. Ayrıca bu platform sayesinde ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’, eğitim ve staj gibi konularda da bilgi sahibi olacaklar” denildi.
“Yetenek Kapısı” platformu ile birlikte düzenlenecek fuara da değinilerek, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, ‘Yetenek Her Yerde’ teması ile düzenlenen, ülkemizin farklı bölgelerinde 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 10 bölgesel fuardan biri üniversitemizin de iştirak edeceği ‘Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’dır. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 67 Nisan 2020’de 13 üniversitenin iş birliği ile Bolu’da gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan fuar; üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve farklı şehirlerdeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurusu yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri eğitim, seminer ve konferans gibi organizasyonların yer alacağı fuar, önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi akademik kurul toplantıları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi akademik kurul toplantıları ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar Yavuz, Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Haydar ...
Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı
YEREL HABERLER Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı
Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Hasan Engin, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Hasan ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X