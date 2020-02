Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerine ‘Akademik Türkçe’ dersi veriliyor

Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören 57 farklı ülkeden bin 108 öğrenci için ‘Akademik Türkçe’ dersi açılarak, ilk dersler verilmeye başlandı.

Bartın Üniversitesi, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda bölgesine odaklanarak oluşturduğu ‘20192023 Stratejik Planı’ kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda gayretlerini sürdüren Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. 20162017 akademik yılında 18 ülkeden 253 olan uluslararası öğrenci sayısı, 20192020 akademik yıl ile birlikte 57 farklı ülkeden bin 108 öğrenciye ulaştı.

‘Akademik Türkçe’ dersleri başladı

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının her yıl ciddi olarak artmasıyla beraber Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) tavsiyesi üzerine bu öğrencilerin yazılı ve sözlü Türkçe kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, Bartın Üniversitesi’nde ‘Akademik Türkçe’ dersi verilmeye başlandı. Lisans ve ön lisansta öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrenciler Akademik Türkçe dersiyle uluslararası öğrencilerimizin hazırlık sınıflarında ve birinci sınıfta aldıkları Türk Dili derslerine ek olarak Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda özellikle akademik anlamda eksiksiz kullanabilmeleri için destek sağlanıyor.

Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkeleri’nde bölüm dışı seçmeli ders olarak birer şube şeklinde açılan dersler, Öğr. Gör. Hamza Şeker ile Öğr. Gör. Hasan Akgül tarafından veriliyor.

Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nın bünyesinde açılan dersle ilgili olarak Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Can Şen, dersi açmadan önce yaklaşık üç aylık bir hazırlık yaptıklarını ve bu dönem dersi yaklaşık kırk öğrencinin aldığını belirterek, dersin her dönem verilmeye devam etmesiyle birlikte ilginin her geçen gün artacağını ifade etti.

Temel hedeflerinden birinin uluslararasılaşma olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversite olarak gerek yaptığımız bilimsel çalışmalarla gerek ise imzaladığımız protokollerle uluslararası iş birliklerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu noktada uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir üniversite olarak ülke çeşitliliğimiz 57’ye öğrenci sayımızı da bin 108’e çıkarmayı başardık. Her birini Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olarak gördüğümüz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onları ‘Seyircisi değil, aktörü ol’ anlayışıyla donanımlı bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her biri bizim için birer gönül elçileri olan uluslararası öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

