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Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın

DHA

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan demir-çelik fabrikasında yurt dışından gemilerle getirilen hurda demirlerin bulunduğu bölgede, gece saatlerinde yangın çıktı. Hurdalıkta kaynak çalışma sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Hurdaların içerisindeki kimyasallar nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye, Bartın Belediyesi ve çevre illerden itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının kontrol altına alınması için Karabük itfaiyesinden özel köpük getirildiği öğrenildi. Alanda 500 ton hurdanın bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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