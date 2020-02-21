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Bartın Üniversitesi’nde 3 program için akreditasyon süreci başladı

İHA

Bartın Üniversitesi '20192023 Stratejik Planı' kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda Eğitim Fakültesi'nden 3 program için akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Bartın Üniversitesi’nde 3 program için akreditasyon süreci başladı

Bartın Üniversitesi ‘20192023 Stratejik Planı’ kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda Eğitim Fakültesi’nden 3 program için akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.
Bartın Üniversitesi, 20192023 Stratejik Planı ile birlikte belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programının akredite olmasının ardından; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programları için akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.
Yapılan başvurunun ardından dış değerlendiriciler tarafından 1719 Şubat 2020 tarihlerinde ikinci ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan görüşme ve incelemelerde; programlarla ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülteokul işbirliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi olmak üzere 7 alanda başlangıç, süreç ve ürünü kapsayan standartlar ve çok sayıda göstergeye dayalı kanıtları derinlemesine inceledi. Bununla birlikte uygulama okulları başta olmak üzere öğrenciye sunulan tüm tesisler ile sınıf yönetimleri ve ders işleme teknikleri gözlemlendi.
Ayrıca dekan, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anabilim dalı öğretim elemanları, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Koordinatörü, okul müdürleri, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ve fakülteokul koordinatörü ile görüşmeler yapılarak saha ziyaretleri tamamlandı.

“Kalite yolculuğumuza devam ediyoruz”
Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK vizyonuyla birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulumuzun da teşvikleriyle kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bartın Üniversitesi olarak bu vizyon ışığında hazırladığımız ‘20192023 Stratejik Planı’ doğrultusunda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. İslami İlimler Fakültesi'nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından, 'Türkçe Öğretmenliği Programı'nın akredite olmasının gururunu yaşadık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz” dedi.

“3 programımız için akreditasyon süreci devam ediyor”
Rektör Uzun, akreditasyon kapsamında üniversitede devam eden süreçler hakkında da bilgiler vererek “Eğitim Fakültemiz bünyesinde 3 programımızın akreditasyon başvurularının ardından süreç başladı. Bu kapsamda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programları için dış değerlendiriciler tarafından yapılan ikinci ziyaretle birlikte saha ziyaretleri tamamlandı. Bu kapsamda uzun soluklu gayretler sonucunda gelinen nokta itibariyle Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci'yi ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal ile birlikte emeği geçen herkesi tebrik ederim. Ayrıca Eğitim Fakültesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nden İslami İlimler Programlarının akreditasyon süreci kapsamında başvuru yaptıklarını da memnuniyetle belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“Kalite süreçlerinin önemli bileşenlerinden biri program akreditasyonudur”
Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Yeni YÖK vizyonuyla birlikte tüm yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi Bartın Üniversitesi’nde de kalite odağında çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Rektör Uzun, “Program düzeyindeki akreditasyon süreçlerinin kalite yolculuğumuzun önemli bileşenlerinden birisi olduğunun farkındayız. Bu bağlamda kurumsal ölçekte geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme sürecini başarıyla tamamladık. Program ölçeğinde yetkilendirilmiş ajanslar tarafından gerçekleştirilen akreditasyon süreçlerimiz ise devam etmekte ve kalite kültürünün kurumumuzda yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu düşüncelerle kalite odaklı vizyoner yol göstericiliğiyle bizleri teşvik ederek güçlü bir akademi inşasında yanımızda olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaşması için özveriyle çalışan ve şahsımın da kuruluş aşamasında yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve kurul üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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