Babaanne ve torunları yangında öldü 

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu hayatlarını kaybetti. Babaannenin yangın sırasında 2 torununu kucağına alıp tuvalete sığındığı ortaya çıktı.

Bartın´da tekstil fabrikasında çalışan Birgül Erkan ile oto sanayisindeki boyacıda çalışan Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde yaşayan babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı. Ancak babaannenin, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki evinde dün akşam yangın çıktı. Yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verip yardıma koştu.

Alevleri su tankeriyle söndürmeyi başaran köy sakinleri, Muhtar Şaban Yüksel ile eve girdi. Ancak evin tuvaletinde, babaanne ve torunlarının birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın başladığı anda, babaannenin torunlarını kucaklayıp, tuvalete sığındığını, ancak 3'ünün de dumandan zehirlendiklerini belirledi.

Yapılan ilk incelemede çıkış nedeni bulunamayan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

Babaanne ve torunları, bugün Yukarısal köyünde toprağa verilecek.



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