Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü kazaya neden oldu

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Bartın’da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında çıktı. Aniden büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Fatma Erkan, Ali Asaf ve Berat Ali ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

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