Sobadan sızan gazdan zehirlendiler 

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BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi Köyü'nde yaşayan Nurcan T. (40) ile kızları Hazar T. (15) ve İlayda T. (17), gece yarısı sobadan sızan gazdan etkilendi. Yakınları, anne ve çocuklarının zehirlendiğini fark ederek 112 Acil'e haber verdi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile çocukları tedavi altına alındı.



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