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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İHA

Bartın'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bartın’da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Safa Söylem, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Vali Sinan Güner, Bartın’da 2019 yılında 40 bin 573 çağrı alındığını, vatandaşların acil durumlar karşısında bir tek numara olan 112’yi aramalarının yeterli olacağını kaydetti. Birden fazla kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm kurumların eşgüdüm içerisinde, hızlı ve etkin bir müdahale imkanına kavuşacağını belirten Vali Güner, 112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız yere meşgul edilmesi halinde, gerçek vakalara ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmakta olduğunu, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.
Toplantıda Mühendis Beynur Oymak tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin oluşturulma amacı, projenin geçmişten bugüne kadar ki yaşanan süreci, Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi binasının kuruluş aşamaları ve Yeni Nesil 112 Çağrı sistemine geçişi, Acil Çağrı merkezinin faaliyete başlaması, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin Kuruluşuna dayanak olan Yönetmelik maddeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri, Acil yardım hizmeti veren diğer kurumların görevleri, Çağrı Alıcı ve Çağrı Yönlendirici personelin görevleri, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonunun görevleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında sunum yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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