Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

İHA

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya ile 1 de kupa alarak önemli bir başarı elde etti.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya ile 1 de kupa alarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası 45 üniversiteden 350 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Aydın’ın Kuşadası İlçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu.

Hasan Engin, Türkiye şampiyonu oldu
Şampiyonada 86 kiloda yarışan Hasan Engin, aldığı net skorlarla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Çıktığı 4 maçın 4’ünde de nakavtla ayrılarak altın madalyaya ulaşan Engin, performansıyla alkış aldı.

Vahit Demirci, Türkiye birincisi oldu
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bir diğer başarılı sporcusu Vahit Demirci de 71 kiloda Türkiye birincisi oldu. Demirci, altın madalyaya 3 maçta aldığı 2 teknik nakavt ile ulaştı.

Kadir Altunsöz, bronz madalya aldı
Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası'nda, üniversitenin bir diğer madalyası ise Kadir Altunsöz’den geldi. Altunsöz, 67 kiloda gösterdiği performansla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Birincilik kupası verildi
Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcuları aldıkları derecelerle Erkekler B Divisyon Waikru’da birincilik kupası almayı da başardı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılı sporcuları tebrik ederek, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversitelerarası genel madalya sıralamasında üniversitemizi 57 madalya ile zirveye taşıyan milli sporcularımız yeni derecelerle gururlandırmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden sporcularımızla Türk sporuna değer katıyoruz. Bu doğrultuda üniversitemize 3 madalya ve bir kupa kazandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtisaslaşan 15 pilot üniversitenin rektörleri Kırşehir’de toplandı
YEREL HABERLER İhtisaslaşan 15 pilot üniversitenin rektörleri ...
Öğrencilere yurt dışı olanakları anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere yurt dışı olanakları anlatıldı
Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı ...
Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X