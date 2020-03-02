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Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

İHA

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak'ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.

Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak’ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.
Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ‘Gelecek Burada Başlıyor’ sloganıyla gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta aday öğrencilerle bir araya geldi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Fuayene alanında gerçekleştirilen ‘Üniversite Tanıtım Günleri’nde Öğr. Gör. Burak Ceylan ile birlikte öğrenciler Ezgi Avanaş ve Amir Ahmat Adam, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerini bilgilendirdi. Ziyaretçilerin soruları cevaplandırılarak, Bartın Üniversitesindeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatıldı.
Tercih fuarında, Bartın Üniversitesinin öğrenciyi merkeze alarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ortamından da bahsedilerek, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkânları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.
Tüm öğrencilerin Bartın Üniversitesine davet edildiği fuar oldukça yoğun geçerken, katılımcılara tanıtım materyallerinin olduğu çantalar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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