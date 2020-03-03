‘Bölgesel odaklı’ tez çalışmaları için teşvik fonu başvuruları başladı

Bartın Üniversitesi’nin lisansüstü öğrencilerine verilecek teşvik fonuyla ilgili başvurular alınmaya başlandı.

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında imzalanan protokolle şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu veriliyor.

KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde imzalanan protokol kapsamında ilk başvuruların alınmaya başlandığı teşvik fonundan “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ana temasında bölgesel odaklı tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor.



‘Akıllı’ çalışmalar desteklenecekler arasında

Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ve yine bununla bağlantılı olarak Filyos Vadisi Projesi özelinde akıllı liman, akıllı endüstri, akıllı şehir planlama ve uygulama gibi ihtisaslaşma alanına yönelik araştırma konularına odaklanan tez çalışmalarına öncelik verilerek, öğrencilerin teşvik fonu alabilmesine olanak tanınıyor.



Bölgenin ve şehrin kalkınması önceleniyor

Ayrıca Bartın’ın sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyokültürel hayatına yönelik bilimsel ve/veya teknolojik değer taşıyan bölgesel odaklı “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ana temasında araştırma önerilerini kapsayan, yüksek lisans ve doktora tezlerine teşvik fonu verilecek.



Doktora öğrencilerine 8 bin, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira verilecek

Üniversitesanayi iş birliği doğrultusunda imzalanan protokolle her yıl lisansüstü öğrenim gören 20 öğrencinin desteklenmesi öngörülüyor. Başvuruların 31 Mart 2020 Salı gününe kadar devam edeceği teşvik fonuyla ilgili başvurular UBYS üzerinden gerçekleştiriliyor. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) yapılacak başvurular sonucunda, oluşturulan kurul tarafından yapılacak değerlendirmeyle yüksek lisans öğrencilerine 5 bin Türk Lirası, doktora öğrencilerine ise 8 bin Türk Lirası teşvik fonu verilecek.



“Çalışmalarımızla bölgemize değer katmaya devam ediyoruz”

KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilginin üretim sürecine her geçen gün daha fazla girdiği günümüzde KamuÜniversiteSanayi iş birliği önemli bir yerde durmaktadır. Bunun bilincinde olarak bizlerde büyük gayret göstererek, rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu olan yeni fikirleri teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu noktada başta Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner olmak üzere siyasi parti temsilcilerimiz ve kamu kurum ile kuruluşlardan tüm yöneticilerimizden önemli destekler aldığımız için mutluluk duyuyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolle birlikte bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olan Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halil Balık’a, tüm iş insanlarımıza ve KÜSİ Bartın İl Temsilcisi, Öğretim elemanımız Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’ya teşekkür ediyorum” dedi.



“Filyos Vadisi Projesi önceliklerimiz arasında yer alıyor”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını da hatırlatan Rektör Uzun, “Alanında yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum. Bu noktada sadece akademik personelimizle değil, öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımızla yol arkadaşlığı yapıyor ve geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla birlikte kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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