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YORUM KURALLARINI OKUDUM

IV. Ar-Ge Proje Pazarı’na TÜBİTAK’tan destek

İHA

Bartın Üniversitesi'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan "ArGe Proje Pazarı" etkinliğinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü.

IV. Ar-Ge Proje Pazarı’na TÜBİTAK’tan destek

Bartın Üniversitesi’nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “ArGe Proje Pazarı” etkinliğinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü.
Bartın Üniversitesi tarafından düzenlen bölgenin en önemli organizasyonlarından ‘IV. ArGe Proje Pazarı’ etkinliğinin “TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı” (1503) kapsamında desteklenmesi uygun görüldü. Geçtiğimiz yıl 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 projenin sergilenerek, proje sahiplerinin sektör temsilcileriyle bir araya getirildiği etkinlik kapsamında alınan destekle katılımcıların yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak. KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin en güzel örneğinin sergilendiği organizasyon kapsamında başvurular 12 Nisan 2020 Pazar gününe kadar devam edecek ve etkinlik 2122 Nisan 2020 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilecek.
Toplamda 20 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtılacak
ArGe Proje Pazarı Etkinlik Sorumlusu ve Organizasyon Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı araştırmacılar, girişimciler, bilim insanları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de etkinlik kapsamında 13 ana tema ve toplamda 61 farklı kategoride fikirlerini ortaya koyarak, başvuru yapabileceklerini söyledi.
Karaoğlanlı, iki gün sürecek olan etkinlikte, en iyi projeleri toplamda 20 bin TL’nin üzerinde bir ödül beklediğini de sözlerine ekledi.
Etkinliğin temaları belirlenerek, yayımlandı
Bartın Üniversitesi “IV. ArGe Proje Pazarı” etkinliğinin temaları da belirlenerek “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden yayımlandı.
Etkinlikte yer alan Ana temalar şu şekilde: Akıllı Teknolojiler, Bartın Üniversitesi ve Yerleşkesine Yönelik Uygulama Projeleri, Çevre, Orman, Tarım ve Gıda Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler, İslam Bilim Tarihi Objelerinin Tasarımı, Kimya Teknolojileri, Liseler Kategorisi, Malzeme Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik Teknolojileri, Sağlık Bilimleri, Yazılım Teknolojileri ve diğer alanlar.
“Özgün değere sahip fikri olan herkes için önemli bir fırsat sunuluyor”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, fikir ve görüş alışverişinin sağlanacağı etkinlik kapsamında ArGe projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasının hedeflendiğini söyledi.
Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin özgün değere sahip fikri olan herkes için bir fırsat oluşturduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ArGe Proje Pazarı’nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. ArGe ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan organizasyonumuzda Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşümüne katkı sunuyoruz. Bu doğrultuda ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” dedi.
“Bölgemize odaklanarak, geleceğimize değer katıyoruz”
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusu başta olmak üzere ülkemizin gelişimine değer katacak projelerin etkinlik kapsamında değerlendirileceğinin de altını çizerek, “Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz ihtisaslaşma alanımız doğrultusunda sunulacak yeni fikirleri heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek etkinliğimizle birlikte 13 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerle ilgili sektör temsilcilerinin de dikkatini çekecek ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir” diye konuştu.
Rektör Uzun teşekkür etti
Ülkemizin farklı şehirlerinden araştırmacıları bir araya getiren etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Rektör Uzun, “Bilimle yükselen ve teknoloji üreten bir ülke olma yolunda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve iyi dilekleri ile katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca kamuüniversitesanayi iş birliğinin önemli bir örneğinin sergilendiği ArGe Proje Pazarı etkinliğimize vermiş oldukları desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlardan değerli yöneticilerimize, siyasi parti temsilcilerimize, tüm iş insanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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