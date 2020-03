Rektör Uzun, projeleriyle değer katan öğrencilerle buluştu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında proje hazırlayan öğrenciler ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi, öğrencilerinin “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen 32 projesiyle 118 üniversite arasından ilk 5’e girdi. Proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması doğrultusunda belirli periyotlarla verilen eğitimlerin ardından gelen bu başarının sürdürülebilir kılınması için Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, proje yapan öğrenciler ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

“Öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum”

Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Uzun, proje sunan öğrenciler ile danışmanlarını tebrik ederek, öğrenciler tarafından sunulan 68 projeden 32’sinin kabul edilmesiyle, Bartın Üniversitesi’nin öğrenci projelerinde 118 üniversite arasında 5’inci olduğunu söyledi.

“Ülkemizin geleceği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz”

Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle ülkemizin geleceği için durmadan çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Üniversite olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye, yarının projelerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, öğretim elemanlarımız nitelikli bireyler yetiştirme ve insanlık yararına projeler üretme doğrultusunda büyük emek sarf ediyorlar. Alınan sonuçlarda büyük payı olan, bizlere bu mutluluğu yaşatan değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılarımız her alanda katlanarak artacaktır.” dedi.

“Sürdürülebilir bir gelişim hedeflemekteyiz”

Rektör Uzun, Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini kaydederek, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak amacıyla öğretim elemanlarımız başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantı kapsamında Bartın Üniversitesi öğretim elemanları da örnek projeler üzerinden bilgiler verdi. Öğretim elemanlarının proje hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunu da aktardığı toplantı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Öte yandan TÜBİTAK tarafından “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında yakın bir tarihte tekrardan çağrıya çıkacağı ve proje destek miktarında iyileştirme yapacağı öğrenildi.

