Kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 74 AAC 461 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilde sıkışan A.C., S.K., T.K. ve B.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2020-03-08 11:45:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.