Jandarmadan kadınlara karanfil

Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil ikram etti.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle süsledi. Ekipler, belde ve köylerde gerçekleştirdikleri trafik kontrolü ve devriyelerinde karşılaştıkları kadınlara karanfil hediye ederken, kadın personellerde köylerde bağ ve bahçelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara karanfil hediye edip günlerini kutladılar.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-