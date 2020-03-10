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Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi

DHA

Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki kanyonlar, seyir terasları ve mağaralar havadan görüntülendi.
2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve  Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Küre Dağları Milli Parkı merkezi Avusturya´da olan 'European Wilderness Society' tarafından 2019 yılında da platin yabanıl sertifikasına layık görüldü.
Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran Küre Dağları Milli Parkı'nı geçen yıl yerli ve yabancı 100 bin kişi ziyaret etti.
Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü, milli parkın Kastamonu Pınarbaşı sınırlarında bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliğini taşıyan Valla Kanyonu ile Muratbaşı Seyir Terası'nı, Horma Kanyonu'nu ve Bartın'ın Ulus ilçesi sınırları içerisindeki Kemerli Mağarası ile Delikli Kaya'yı havadan görüntüledi. Doğal güzelliklerin drone ile kaydedildiği görüntüler, Küre Dağları Milli Parkı'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-03-10 14:32:46

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