Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi değerlendirmede ilk sırada yer aldı

Bartın Üniversitesi’nin birçok alanda üst sıralarda yer aldığı Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde Bartın Orman Fakültesi birinci oldu.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan devlet üniversite sıralaması 2020 yılı sonuçlarına göre Bartın Üniversitesi birçok alanda yükseliş gösterdi. Proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül olmak üzere 9 faaliyet türü üzerinden 123 üniversite dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Bartın Üniversitesi genel sıralamada ilk 50’ye girmeyi başarırken, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise 70 üniversite arasından 18’inci sırada yer aldı.

Bartın Orman Fakültesi birinci oldu

Akademik teşvik performansı dikkate alınarak yapılan sıralamada Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi alanındaki tüm fakülteler arasında birinci olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Mühendislik Fakülteleri sıralamasında 60’ıncı sırada yer alan Bartın Üniversitesi’nde yapısal değişikliğin ardından bu yıl sıralamaya Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi alanında girerek, 5’inci sırada yer buldu. Öte yandan devlet üniversiteleri fakülteler genel sıralamasında geçtiğimiz yıl 15’inci sırada yer alan Fen Fakültesi 3 basamak yükselerek 12’inci sıraya; yine 2019 yılında 22’inci sırada yer alan Edebiyat Fakültesi ise 5 basamak birden yükselerek 17’nci sıraya yükseldi.

“Hedefimiz tüm alanlarda sürdürülebilir bir gelişim”

ÜNİAR tarafından yapılan sıralamayı değerlendiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak niteliksel büyümeye önem verdiklerini ve bu minvalde tüm paydaşlarla büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Ayrıca bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma kapsamında yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına da katkı sunmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki kısa sürede Bartın Üniversitesi çok daha iyi yerlerde olacak, potansiyelini kullanarak başta bölgesi olmak üzere ülkemize ciddi katma değerler sunacaktır. Her günün bir öncekinden daha iyi olması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda kurumsal kimliğimiz ile birlikte geleceğimize değer katan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, birlikte devam ettiğimiz bu yolda daha iyiye yine birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.