Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın tatil beldesi İnkum sahilinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi olmayan ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Bartın İnkum sahilinden gün batımını izlemek isteyenler, sahilde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı´na bağlı dalgıçlar geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 40-45 yaşlarında, üzerinde elbise olmadığı sadece ayaklarında çorapların olduğu ve muhtemelen 1 haftadan beri denizde olduğu belirlenen cesedin üzerinde darp ya da yara izi tespit edilmedi. Ekiplerin sahilde inceleme yaptığı sırada vatandaşların cep telefonları ile görüntü çekmeleri ise dikkat çekti. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-03-11 20:25:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.